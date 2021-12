In vielen Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Verwandte. Bei den MDRfragt-Mitgliedern, die sich an der Befragung beteiligt haben, ist dies bei mehr als der Hälfte der Fall.

Bei den Familien, in denen es Mitglieder mit unterschiedlichem Impfstatus gibt, hat das in den meisten Fällen Auswirkungen auf das Zusammenleben: So gaben 45 Prozent an, dass es Diskussionen gibt, bei 11 Prozent sogar Streit. Auch das Zusammenkommen in der Weihnachtszeit wird sich durch den unterschiedlichen Impfstatus der einzelnen Mitglieder in einigen Familien anders gestalten: 25 Prozent haben angegeben, sich seltener zu sehen und 19 Prozent werden auf ein Treffen zu Weihnachten verzichten.