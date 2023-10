Ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit ist der Kerngedanke der europäischen Idee. Ob diese auch in Zukunft noch Bestand hat, ist in der MDRfragt-Gemeinschaft umstritten.



Während der europäische Gedanke für 46 Prozent durchaus eine Zukunft hat, sehen 48 Prozent diese eher nicht.

Dennoch gaben 8 von 10 MDRfragt-Teilnehmenden an, bei der Europawahl im kommenden Jahr wählen gehen zu wollen.