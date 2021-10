Der Wunsch nach mehr Engagement dürfte auch daher rühren, dass die meisten MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer den Klimawandel als reelle Bedrohung für uns und unseren Lebensraum wahrnehmen. 69 Prozent sehen diese Bedrohung als groß an, 26 Prozent als eher klein. In den Augen von drei Prozent ist der Klimawandel gar nicht existent.

An meinem Wohnort herrschte (mit Ausnahme von diesem Jahr) in den vergangenen Jahren große Hitze und Dürre. Der Wald stirbt hinter meinem Haus seither immer mehr ab. Wir hatten vorher auch einige Hochwasserereignisse. Sogar einen kleinen Tornado im Schwarzatal.

Danach befragt, was für einen effektiven Klimaschutz teurer werden müsste, sprechen sich die meisten für Plastik aus (59 Prozent), knapp danach kommt das Fliegen (56 Prozent) und an dritter Stelle die Flächenversiegelung (52 Prozent). Weniger wichtig finden die befragten MDRfragt-Mitglieder dagegen höhere Kosten für Fleisch- und Milchprodukte (28 Prozent), für Lebensmittel aus konventioneller Landschaft (26 Prozent) und Strom und Energie aus fossilen Quellen (22 Prozent). Auch finden nur 15 Prozent, dass generell jeglicher CO2-Verbrauch teurer werden sollte und nur 11 Prozent sagen dies beim Sprit.

In den Kommentaren haben uns die Teilnehmenden geschrieben, was die Politik in ihren Augen als erstes angehen sollte:

Grundlage des Klimaschutzes, egal ob durch Verbote oder freiwillig ist die Gesetzeslage. Leider hinkt die deutsche Klimagesetzgebung in ihren Zielen und Lösungspfaden seit Jahren den Welt- bzw. EU-Zielen (z.B. Pariser Klimaabkommen) hinterher. So wurde z. B. vor Kurzem das GEG eingeführt. Bereits bei dessen Einführung war klar, dass die enthaltenden Vorgaben nicht ausreichen, um das 1,5 °C-Ziel zu erreichen.

Grundsätzlich sind die meisten MDRfragt-Teilnehmerinnnen und Teilnehmer der Meinung, dass Klimaschutz vor allem durch Maßnahmen in der Industrie, im Verkehrssektor und der Energiegewinnung erfolgen soll. In den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Gebäude/Wohnen sehen es weniger als die Hälfte als notwendig an, größere Änderungen vorzunehmen. Die Privathaushalte sieht nur jeder Fünfte in der Pflicht.