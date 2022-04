Der einzige Weg aus diesem Dilemma sind ordentliche diplomatische Verhandlungen. Stellen Sie sich doch mal selbst vor: Sie haben einen Nachbarn, der Ihnen ständig verbietet, diese und jene Dinge zu tun, er verbreitet Lügen und vergisst dabei, vor seiner eigenen Haustür zu kehren. Irgendwann haben Sie die Nase davon so voll, dass Sie zurückschlagen. In der ersten Wahlperiode von Putin schlug er in seiner Rede vor dem Bundestag vor, daß man gemeinsam in Europa arbeiten müsse. Doch interessiert hat das die wenigsten.

Dagmar U., 76 Jahre, Landkreis Leipzig