MDRfragt - Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland MDRfragt zum Wahlkampf: Neun von zehn zweifeln an Versprechen der Politiker

Hauptinhalt

Die MDRfragt-Mitglieder betrachten den Wahlkampf in diesem Jahr äußerst kritisch: Der Mehrheit geht es zu viel um Personen statt um Inhalte und sie verurteilt die gegenseitigen Angriffe der Politiker. Vor allem aber fällt eins auf: Die Befragten sind sehr skeptisch, was die Wahlversprechen der Parteien angeht. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Befragung, an der sich mehr als 22.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt haben.