Wenn es nach der MDRfragt-Gemeinschaft ginge, dann sollte sich die schwarz-rote Koalition zuerst um die Themenbereiche Gesundheit und Pflege, Bildung sowie Wirtschaft kümmern. Das sind die Bereiche, in denen aus Sicht der Befragten besonders viel Handlungsbedarf besteht.

Das Thema Migration landet auf der Prioritätenliste der MDRfragt-Gemeinschaft hinter der Rente auf Platz 5, nahezu gleichauf mit dem Bereich Infrastruktur und Verkehr. Die gesamte Liste mit Themen, die aus Sicht der MDRfragt-Gemeinschaft drängen, können Sie in der Übersicht mit allen Ergebnissen am Ende dieses Artikels nachlesen.

Viele Befragte schreiben in den Kommentaren, dass sie sehr viele Themenbereiche ausgewählt haben. Immer wieder berichten sie, dass sie das Gefühl haben, dass in Deutschland grundsätzliche Dinge nicht funktionieren, um die sich der Staat kümmern sollte.

Carola (39) aus Magdeburg schreibt: "Ich als Bürger habe das Gefühl, dass ich nur noch arbeiten gehe, damit Politik das Geld an falscher Stelle ausgibt beziehungsweise unnötig verschwendet. Die Bildung der Kinder wird immer schlechter, in unserer Stadt wird eine Brücke nach der anderen gesperrt und man weiß nicht, wie man zur Arbeit kommen kann beziehungsweise nur mit zeitlichem Mehraufwand."

Hinweis An dem aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt haben mehr als 21.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Die Fragen wurden Ende April gestellt, und zwar bevor feststand, welche Personen Ministerin oder Minister im Kabinett Merz werden. Das Meinungsbarometer ist zwar nicht repräsentativ, liefert jedoch aussagekräftige Ergebnisse zur Stimmung im MDR-Sendegebiet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen. Alles zur Methodik, den Mitmachmöglichkeiten und den Ergebnissen gibt es am Ende dieses Artikels.

Für Susanne (62) aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen fühlt sich die Situation so an: "Unser Land ist in allen Bereichen eine einzige Baustelle. Mir fehlt leider die Fantasie, wie man aus dieser Misere herauskommen und wer es richten könnte." Und Anne (40) aus Erfurt meint: "Mittlerweile ist alles drängend. Über die Bildung, Gesundheit, Soziales, Rente und Umwelt wird zu wenig beziehungsweise zu unkonkret gesprochen. Die Ideen für die Wirtschaft überzeugen mich nicht. Eigentlich nur weiter wie seit 20 Jahren, mit mehr Schulden."