Doch abseits der Personalien, wie blicken die Befragten denn allgemein auf eine neue schwarz-rote Koalition? Nur die wenigsten sind so pragmatisch und zuversichtlich wie beispielsweise Jonathan (29) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: "Keiner kann sich schon wieder Neuwahlen leisten, deshalb muss effizient gehandelt werden. Ich blicke zunächst also optimistisch auf den Start. Meckern werden wir früh genug sowieso." Wie das MDRfragt-Stimmungsbild zeigt, sind die meisten doch eher bei Gabriele (69) aus Dresden, die schreibt: "Ich glaube nicht an den großen Aufschwung. Die Welt ist zu unsicher.

Wenig Vertrauen, dass Schwarz-Rot drängende Probleme löst

Grundsätzlich sind die Erwartungen an eine schwarz-rote Regierung im MDR-Sendegebiet eher gedämpft: Im MDRfragt-Stimmungsbild traut gut ein Fünftel dieser künftigen Bundesregierung zu, die drängenden Probleme des Landes lösen zu können. Ein Großteil ist da skeptisch. Immerhin: Das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der Bundesregierung fiel bei MDRfragt auch schon einmal kleiner aus: Im Herbst 2023 glaubten nur rund halb so viele (gesamt: 12 Prozent) Befragte daran, dass die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz die drängenden Probleme lösen kann.

Doch was lässt so viele Befragte schon vor dem Start der neuen Bundesregierung an deren Problemlösungskompetenz zweifeln? Das sind ganz unterschiedliche Dinge. So meint etwa Silke (45) aus Magdeburg: "Die Wirtschaftskrise und die Energiekrise wird die zukünftige Bundesregierung in dieser Konstellation nicht lösen." Sehr oft wird der Bereich genannt, den auch Marcel (32) aus Leipzig anspricht: "Die Finanzierung des Rentensystems wird vollständig der jungen Generation aufgebürdet, während auch die anderen Sozialabgaben immer weiter steigen. Die neue Regierung macht ausschließlich Rentnerpolitik."

Und Annemarie (29) aus Dresden fasst ihre Skepsis so zusammen: "Zu wenig soziale Politik, die gesellschaftliche Spaltung wächst und wird immer weiter verschärft. Die Ziele der neuen Bundesregierung liegen auf dem falschen Augenmerk. Keine klare Kante gegen Rechts, stattdessen wird es immer rechter und die AfD wächst weiter. Die Probleme und Sorgen der Menschen vor einem Rechtsruck in Deutschland werden nicht ernst genommen, sondern eher noch belächelt oder als Ideologen hingestellt."

Andere begründen ihr mangelndes Vertrauen hingegen eher mit den handelnden Personen: "Weil an sich das gleiche Personal an den Hebeln sitzt. Es wird sich nichts verbessern", schreibt Martin (40) aus dem Erzgebirgskreis. Ralf (59) aus dem Landkreis Sonneberg argumentiert: "Merz hat seine Wahlversprechen storniert. Das macht ihn und seine Partei unglaubwürdig." Wohingegen Silke (59) aus dem Saale-Holzland-Kreis findet: "Die CDU war mit der CSU auf dem richtigen Weg. Da jetzt ja aber auch wieder die abgewählte SPD mitmischt, wird das wohl nichts. Da hätte auch Herr Scholz weiter regieren können."

Einige Befragte haben ihre Skepsis darüber, ob die neue Bundesregierung drängende Probleme mit inhaltlichen Punkten begründet. Doch wir wollten es auch noch einmal von allen grundsätzlich wissen: Was für ein Gefühl hat die MDRfragt-Gemeinschaft mit Blick auf die Pläne von CDU, CSU und SPD, wie sie im Koalitionsvertrag stehen?

Je jünger, desto häufiger unzufrieden mit schwarz-roten Vorhaben

Auch hier zeigt sich: Der Blick ist eingetrübt. Gut jede und jeder Vierte (27 Prozent) ist zufrieden oder eher zufrieden mit den schwarz-roten Vorhaben. Ein Großteil ist kritisch. Und dabei gilt: Je jünger, desto häufiger sind die Befragten unzufrieden oder eher unzufrieden mit dem, was sich die Parteien für die Regierungszeit offiziell vorgenommen haben.

Den Unmut vieler junger Befragter fasst zum Beispiel der Kommentar von Justin (20) aus Dessau-Roßlau zusammen: "Zu wenig Klimaschutz, vor allem die Abschaffung des Heizungsgesetzes ist fatal und von Förderprogrammen diesbezüglich findet sich auch nichts." Aus Sicht von Jennifer (30) aus Gera lassen sich die Pläne der schwarz-roten Koalition so zusammenfassen: "Zu wenig soziale Gerechtigkeit, zu wenig Generationengerechtigkeit, zu wenig Fortschritt, zu viel 'nach unten treten'."

Jessica (35) aus dem Altmarkkreis Salzwedel meint: "Ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber, weil ich nicht erkennen kann, wo dem Bürger Entlastung gegeben wird." In eine ähnliche Richtung geht die Meinung von Thomas (36) aus dem Ilm-Kreis: "Es wird zu wenig gegen die Wohnungsnot unternommen und zu wenig für Menschen unter 50 getan, beziehungsweise jüngeren Menschen mehr Belastung in der Zukunft aufgebürdet."

Auch Petra (59) aus Weimar hätte sich mehr grundsätzliche Veränderungen gewünscht: "Wer reformiert, der verliert, so hat man den Eindruck. Rente, Bildung, Kinder, bezahlbare Wohnung spielt keine Rolle. Hauptsache, der Agrardiesel läuft und die Gastronomen kriegen ein Lobbygeschenk. Kein Wirt wird das an uns weitergeben." Frank (65) aus dem Altenburger Land moniert: "Es fehlt fast alles. An erster Stelle fehlen die ernsthaften Absichten, in Europa den Frieden wiederherzustellen."

Und Matthias (39) aus dem Landkreis Harz merkt an: "Die SPD bekommt alles, was sie will, obwohl sie ganz eindeutig für diese Politik abgewählt wurde." Yvonne (48) aus dem Saale-Holzland-Kreis ärgert sich über Folgendes: "Schuldenbremse wird eingehalten? Von wegen! Zuwanderung begrenzen? Wohl kaum! Der Rest wird auch bald über Bord geworfen."