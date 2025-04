Und Laura (25) aus dem Landkreis Harz, die selbst an einer Schule arbeitet, schreibt dazu: "Teilweise antworten mir nicht mehr Schüler, sondern die benutzte KI."

Doch vielen geht es nicht nur um die Konzentration im Unterricht, sondern auch um das ganze Drumherum. So schreibt Matthias (43) aus Anhalt-Bitterfeld: "Früher hat es ohne Handy sehr gut funktioniert. Die Pausen in der Schule sollen genutzt werden, um den Bewegungsdrang zu stillen und den Kopf freizubekommen und nicht, um mehr Input für das Gehirn zu bekommen."

Was spricht für Handys in der Schule?

Doch auch diejenigen, die dafür sind, Mobiltelefone in der Schule eher zu erlauben und nur in Ausnahmen zu verbieten, haben viele Argumente.

Da ist zum Beispiel Timo (18) aus Thüringen, der gerade erst mit der Schule fertig ist, aber beschlossen hat, später als Regelschullehrer an diesen Ort zurückzukehren. Er schreibt: "Ich halte Handys im Unterricht für sehr nützlich und würde deshalb nicht per se für ein Verbot stimmen. Handys ermöglichen es, den Unterricht digital zu gestalten, ohne dass der Staat viel tun muss dafür, da meist jeder ein eigenes Smartphone besitzt." Allerdings sieht auch Timo Schattenseiten. "Das größte Problem, was Handys jedoch mit sich bringen, ist, dass die soziale Komponente abnimmt, da man auf dem Schulhof viele Kinder sieht, welche nur in ihr Handy vertieft sind."

Am Ende plädiert Timo dann doch dafür, jüngeren Schülerinnen und Schülern das Handy vorzuenthalten: "Die Kinder sollten erstmal soziale Kontakte knüpfen und das nicht über Social Media oder ähnliches, sondern durch Gespräche und aktive Kommunikation", so der 18-Jährige.

Andere Befragte haben andere pragmatische Gründe: So meint Leonie (20) aus Erfurt: "Es kann Vieles erleichtern und ist auch Privatsache. Lieber soll sich jemand mit dem Handy selber ablenken, als dass er andere beim Lernen stört."

Und nicht nur Florian (34) aus dem Landkreis Börde findet ein Verbot nicht nur weltfremd, sondern auch unpraktikabel: "Digitale Endgeräte gehören nun mal zum Alltag. Was soll ein Verbot bringen und wer will das umsetzen? Mich würde die Anleitung des hessischen Bildungsministeriums interessieren, wie eine Lehrkraft die Handys von drei Halbwüchsigen einkassiert, ohne verbal oder tätlich angegangen zu werden."

Wenn es nach Michael (42) aus dem Landkreis Zwickau geht, der selbst Vater eines schulpflichtigen Kindes ist, dann gilt: "Es sollte kein Verbot von Handys an Schulen geben. Aber klare Regeln und von Beginn an Unterrichtsfächer zum Umgang mit Handy und Nutzung von Apps und deren Inhalten. Wir leben nun mal in einer digitalen Welt, also sollte man damit lernen umzugehen."

Ordnung muss sein – Kopfnoten auch?

Sachsen hat sie schon, Sachsen-Anhalt auch und in Thüringen sollen sie zurückkommen: die sogenannten Kopfnoten. Fächerübergreifende Einschätzungen, wie gut ein Kind oder ein Jugendlicher darin ist, Ordnung zu halten, im Unterricht mitzuarbeiten oder mit Fleiß aufzufallen. Während Kopfnoten bei wissenschaftlichen Analysen nicht immer gut abschneiden, findet die MDRfragt-Gemeinschaft sie überwiegend sinnvoll.

Nur eine kleine Gruppe (14 Prozent) der Befragten meint: Kopnfoten bringen nichts. Zu ihnen gehört Karl (25) aus Leipzig, der spöttisch kommentiert: "Ordnung. Etwas Deutscheres gibt es wohl nicht. Am besten bezieht sich dies noch auf das äußere Auftreten. Ein Chaot kann ein Genie sein und hat seine eigene 'Ordnung'. Im Ergebnis sind Kopfnoten überflüssig, teils gar schädlich."

Am häufigsten äußern Gegnerinnen und Gegner die Skepsis darüber, ob Kopfnoten objektiv sind und tatsächlich mehr über die Schülerinnen und Schüler – oder die bewertenden Lehrkräfte aussagen.

Devin (21) aus Erfurt kann sich noch an seine Schulzeit erinnern, bevor die Kopfnoten abgeschafft wurden, die jetzt wieder eingeführt werden sollen. Er schreibt: "Meine Klassenkameraden und ich hatten beim Vergleichen dieser Noten oft das Gefühl, dass die ausgewürfelt oder nach Sympathie vergeben wurden. Selbstverständlich haben die auch nie jemanden motiviert."

Und Robert (34), selbst Vater schulpflichtiger Kinder, zweifelt am Gedanken hinter den Kopfnoten: "Warum soll ein Schüler eine schlechte Mitarbeitsnote bekommen, weil er sich aufgrund Schüchternheit nicht traut, sich zu melden und vor der Klasse zu sprechen? Warum soll ein Schüler dafür, dass er seinen Hefter dreimal abschreibt, eine gute Ordnungsnote bekommen?"

Was spricht für Kopfnoten?

Doch es gibt auch einige Fans der Kopfnoten in der MDRfragt-Gemeinschaft. Immer wieder kommt das Argument, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von den Einschätzungen sozialer Kompetenzen aus Schulzeiten profitieren. So schildert etwa MDRfragt-Mitglied Sina (31) aus dem Landkreis Leipzig, dass sie selbst in ihrem Job davon profitiert: "Kopfnoten mit Betragen, Fleiß, Mitarbeit und Ordnung geben Aufschluss über die Persönlichkeit. Ich achte zum Beispiel bei der Auswahl der Azubis in unserer Firma eher auf Kopfnoten als auf Fachnoten. Das hat sich bisher auch gut bewährt."

Auch ein 43 Jahre alter Lehrer aus Leipzig sieht das so: "Ist sinnvoll, da das Leben nicht nur aus dem Auswendiglernen in den Fächern besteht, sondern auch aus den, auf Neudeutsch, Softskills genannten Dingen. Was nützt mir als Arbeitgeber ein Mitarbeiter, der fachlich gut, aber ein sozialer Fehlgriff ist?"

Lukas (23) aus Halle findet, Kopfnoten bewerten wichtige Tugenden, die auch gesellschaftlich wichtig sind. "Aus diesem Grund sollten auch sie in der Schule entsprechend beurteilt werden beziehungsweise sollten diese Kompetenzen wieder den Status von erstrebenswerten Grundhaltungen erhalten."

Und einige Befragte sind zwar für Kopfnoten, streiten aber nicht ab, dass damit auch Probleme verbunden sind. So meint Kathleen (34) , die selbst Mutter ist, und in Chemnitz wohnt: "Die Kinder dürfen ruhig wissen, dass auch auf ihr Verhalten geschaut wird. In der 2. Klasse meiner Tochter gab es allerdings auch Vieren und Fünfen in den Kopfnoten auf dem Zeugnis. Und dann? Was passiert da? Nichts!"

Moritz (29) aus Halle meint: "Man kann auch verbal einschätzen, ob jemand verlässlich sein Material mitbringt, pünktlich ist, mit anderen gut zusammenarbeitet. Das sind Dinge, die ausgewiesen werden sollten. Durch Zahlen wird gar nicht ersichtlich, worin genau das Kind 'gut' ist und worin es den Ansprüchen nicht genügt." Und für Nicole (43), selbst Lehrerin aus dem Landkreis Meißen, meint: "Geht es um 'Noten' oder die Bewertung? Fleiß et cetera in die Beurteilung einzubeziehen, ist definitiv sinnvoll, aber nicht mit Noten."

Uneinigkeit bei der Frage, wer über Sitzenbleiber entscheidet

Eine Frage, bei der sich die Geister in der MDRfragt-Gemeinschaft scheiden, ist die nach den Regeln für die Wiederholung von Klassenstufen. Sollte das automatisch nach einheitlich festgelegten Kriterien geschehen, wie die eine Hälfte der Befragten es bevorzugt? Oder sollten Eltern und Lehrkräfte doch im Einzelfall abwägen, wie es die andere Hälfte der Befragten für sinnvoller hält?

Für einen Automatismus à la "Schlechte Noten heißt Ehrenrunde" ist zum Beispiel Henri (26) aus Leipzig. Er schreibt dazu: "Um sitzen zu bleiben, muss schon viel schiefgehen. Wer nicht diszipliniert genug ist, muss eben die Konsequenzen spüren. Die Möglichkeit auf den Lehrer einzuwirken, um eine Versetzung zu erzielen, würde den Lehrerberuf noch unattraktiver machen."

Eva-Maria (42) aus dem Wartburgkreis fasst ihre Erfahrungen so zusammen: "Alle 'Sitzenbleiber', die ich kannte (und wir hatten damals schon einige), haben sich im Nachholjahr signifikant verbessert."

Für Abwägungen im Einzelfall plädiert hingegen unter anderem Jan (42) aus dem Salzlandkreis. Der Vater schulpflichtiger Kinder verweist auf den Personalmangel an vielen Schulen und argumentiert: "Stoff nicht vermittelt bekommen, aber Gründe nicht berücksichtigen. So läuft es."

In eine ähnliche Richtung geht die Meinung von Tom (34) aus Dresden, der auch Vater eines Schulkindes ist: "Statt Sitzenbleiben sollte das Ziel sein: gezielte Förderung des Einzelnen. Dafür fehlt derzeit das sonderpädagogische Personal."