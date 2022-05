MDRfragt Waffenlieferungen und Öl-Embargo: Geht Deutschland zu weit oder nicht weit genug?

Der Krieg in der Ukraine dauert an und führt in Deutschland zu großen Entscheidungen: Der Bundestag hat beschlossen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Ist das ein notwendiger Schritt - oder steigt damit die Gefahr eines dritten Weltkriegs? Was meinen Sie? Und was denken Sie über ein Öl-Embargo gegen Russland, das von der EU angestrebt wird? Machen Sie mit bei MDRfragt!