MDRfragt-Mitglied Sebastian (33) aus Jena macht sogar die Abwägung zwischen gezielter Unterstützung einzelner Groß-Unternehmen in Zukunftsbranchen und dem Fokus auf die ostdeutsche Wirtschaftsstruktur: "Die kleinteilige Industrie in Ostdeutschland ist der einzige Grund, warum es bisher keine Massenentlassungen im Osten gibt. Weil wir nicht alle bei Großkonzernen arbeiten, sondern in einer kleinteiligen Wirtschaft, die eine solch kleine Krise bedeutend besser wegstecken kann als große Firmen."

Gleichzeitig argumentiert Sebastian, dass die gezielte Anwerbung von Groß-Unternehmen trotzdem sinnvoll sein kann: "Tesla, Intel oder TSMC würden ohne die Förderung nicht kommen."

Peter (32) aus Dresden ist hingegen nur für gezielte Subventionen in Zukunftsbranchen. Er schreibt: "Ich bin selbst in der Halbleiterindustrie tätig und befürworte daher selbstverständlich die gezielte, punktuelle Subvention dieser Branche — und nur dieser." Aus seiner Sicht wird in der allgemeinen Debatte unterschätzt, wie wichtig Halbleiter, wie komplex die Produktion und die Lieferketten sind: "Die häufige Argumentation, man würde mit horrenden Steuergeldsummen nur eine Handvoll Arbeitsplätze fördern, greift viel zu kurz."

Ganz anders sieht das nicht nur Thomas (52) aus Chemnitz, der die strategisch gewollte Ansiedlung von Chip-Fabriken kritisch sieht: "Das Beispiel Intel zeigt doch ganz gut, das staatliche Unterstützung eher nichts bringt. Wenn man deutsche Unternehmen unterstützt, okay. Aber ob die Chipindustrie mit deutschem Steuergeld gefördert wird, ohne Garantie, dass die Endprodukte dann auch Deutschland oder Europa zugutekommen, halte ich für zweifelhaft."

MDRfragt-Mitglieder zweifeln an der Autoindustrie

Während die Chip-Fertigung als neue Schlüsselindustrie gilt, hat diesen Titel in Deutschland aktuell noch die Automobilindustrie inne.

Doch in der MDRfragt-Gemeinschaft sinkt der Glaube, dass das in Zukunft noch so sein wird: Weniger als ein Drittel der Befragten hat Vertrauen, dass die deutsche Autoindustrie im internationalen Wettbewerb noch vorne mitfahren kann. Mehr als doppelt so viele (66 Prozent) glauben nicht mehr an eine Spitzenposition.

Zum Vergleich: Als das MDRfragt-Team diese Frage vor eineinhalb Jahren schon einmal stellte, glaubte immerhin noch fast die Hälfte der Befragten daran, dass die Autoindustrie international weiter Spitze bleibt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Bundespolitik wird angesichts einer Reihe schlechter Nachrichten aus der Autobranche schon länger diskutiert, ob und wie den hiesigen Herstellern geholfen werden könnte. Eine Idee: Die von der Ampel-Regierung über Nacht abgeschaffte staatliche Kaufprämie für Elektroautos könnte wieder eingeführt werden — allerdings dieses Mal nur für deutsche oder europäische E-Autos, wie etwa CSU und SPD fordern.

Prämie für heimische E-Autos überzeugt bisher nicht

Doch in der MDRfragt-Gemeinschaft verfängt diese Idee bisher wenig. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) ist gegen eine Kaufprämie für heimische Elektroautos; ein Drittel der Befragten (33 Prozent) würde eine solche Maßnahme begrüßen.

Dabei zeigt sich ein Trend: Je jünger die Befragten sind, desto eher wird die Kaufprämie für heimische E-Autos positiv gesehen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Zweifel an der Zukunftsfestigkeit der deutschen Automobilindustrie leiten viele Befragte durchaus auch von den Entwicklungen in der Elektromobilität ab. So meint Hannah (20) aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: "Ich denke, dass China bald der deutschen Autoindustrie vollständig den Rang ablaufen wird." Für Daniel (24) aus Chemnitz gilt: "Der Trend zum E-Antrieb wurde sehenden Auges von Wirtschaft und Politik verschlafen."

Die Schlaf-Metapher findet sich in diesem Zusammenhang immer wieder, auch bei Lisa-Marie (28) aus Nordsachsen: "Deutschland muss wieder mehr entwickeln und sich nicht auf dem vor Jahren gemachten Erfolg ausruhen. Die Autoindustrie muss günstige Elektroautos entwickeln und nicht im Luxussegment bleiben, das haben sie schon vor Jahren verpennt."

Noch drastischer formuliert es Dorit (28) aus Jena: "Daneben finde ich, sollten die Manager mal aufhören zu jammern, sie sind schon größtenteils selber Schuld an der Misere."

Viele Befragte monieren die hohen Preise für Autos von deutschen Autoherstellern — und nicht wenige sehen genau deswegen eine Kaufprämie für heimische E-Autos kritisch. Katrin (53) aus dem Salzlandkreis meint dazu knapp: "Die Preise für deutsche Elektroautos gehen gar nicht."

Andere MDRfragt-Mitglieder argumentieren grundsätzlicher, wie etwa Markus (53) aus dem Landkreis Meißen: "Ein Produkt wird nicht besser durch Subventionen. Warum sollen wir mit unseren Steuergeldern ein Produkt finanzieren, dass nicht gut ankommt beim Kunden?"

Und nicht wenige Befragte halten die Elektromobilität noch nicht für ausgereift. Verena (53) aus dem Wartburgkreis fasst Vorbehalte so zusammen: "Die Kunden haben Angst vor E-Autos. Sie brennen zu schnell. Außerdem dauert es ja ewig, bis sie geladen sind. Es gibt auch keine Ladesäulen."

In der Debatte darum, wie die schwächelnde Wirtschaft angekurbelt werden kann, obwohl die deutsche Gesellschaft altert und der Kreis der arbeitsfähigen Bevölkerung nicht gerade wächst, kommen immer wieder Vorschläge, die an einen alten Hit von Geier Sturzflug erinnern: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt."

Während in der Vergangenheit vor allem über ein höheres Renteneintrittsalter diskutiert wurde, geht es jetzt um Anreize, freiwillig Überstunden zu machen; darum, ob der erste Krankheitstag nicht mehr vom Arbeitgeber bezahlt werden sollte – oder darum, ob wir nicht statt der Vier-Tage-Woche lieber eine Sechs-Tage-Woche einführen sollten.

Das MDRfragt-Stimmungsbild zeigt auf den ersten Blick: Die Begeisterung für diese Vorschläge ist begrenzt. Etwa jede und jeder Dritte meint, es sei ein guter Ansatz, Beschäftigte mehr arbeiten zu lassen, damit die Wirtschaft wieder wächst. Mehr als doppelt so viele (65 Prozent) halten davon wenig bis nichts.

Doch das MDRfragt-Team hat diese Frage vor einem halben Jahr schon einmal gestellt – und seither ist der Zuspruch zur Idee Mehrarbeit für mehr Wirtschaftswachstum deutlich gestiegen. Damals war der Anteil der Befürworterinnen und Befürworter nur etwa halb so groß.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zu jenen, die der Idee etwas abgewinnen können, gehört etwa Markus (18) aus dem Erzgebirgskreis: "Eine Option, länger oder mehr zu arbeiten, sollte von sich aus attraktiv gemacht werden und auf freiwilliger Basis passieren." Ähnlich sieht es Leon (28) aus dem Landkreis Stendal: "Anreize für längeres Arbeiten zu setzen, halte ich für sinnvoll."