Sollten Lehrkräfte mehr als bisher arbeiten, um den Unterrichtsausfall zu mindern? Entsprechende Pläne des sächsischen Kultusministeriums kommen einer aktuellen MDR-Umfrage zufolge eher gut an: So gab ein Großteil der mehr als 19.000 Befragten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im MDRfragt-Meinungsbarometer an, es wäre angemessen, die Lehrkräfte zu mehr Stunden vor der Klasse zu verpflichten (65 Prozent). Knapp ein Drittel (29 Prozent) hält den Vorstoß für unangemessen.

Eltern finden mehr Arbeit für Lehrkräfte besser als Lehrkräfte selbst

Dabei finden Befragte, die angaben, selbst Eltern schulpflichtiger Kinder zu sein, die Idee für mehr Unterrichtsstunden deutlich häufiger angemessen (67 Prozent) als diejenigen, die selbst Lehrkraft sind oder früher waren (47 Prozent).

Hinweis An dem aktuellen Stimmungsbild von MDRfragt haben sich rund 19.300 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beteiligt. Das Meinungsbarometer ist nicht repräsentativ, aber aussagekräftig für die Stimmungen im MDR-Sendegebiet. Zudem erlauben die Begründungen und Kommentare der Befragten, die Stimmungstendenzen einzuordnen.



Alles zur Methodik, den Mitmachmöglichkeiten und den Ergebnissen gibt es am Ende dieses Artikels.

In Sachsen sorgen die aktuellen Pläne des Kultusministeriums für einige Diskussionen. Gewerkschaften haben von Dienstag an mehrere Tage zu Demonstrationen in Leipzig, Chemnitz und Dresden aufgerufen, um dagegen zu protestieren.

Bei MDRfragt fällt das Stimmungsbild aus dem Bundesland, in dem die Pläne umgesetzt werden sollen, nicht aus der Reihe: Die Befragten in Sachsen blicken ähnlich auf die Pläne wie die Befragten im gesamten MDR-Sendegebiet. Konkret geben sechs von zehn Befragten (63 Prozent) im Freistaat an, sie fänden es angemessen, wenn Lehrerinnen und Lehrer in der aktuellen Situation mehr Unterricht geben müssen. Ein Drittel findet das eher unangemessen (31 Prozent).

Doch wie begründen die Befragten ihre Sicht? Da ist zum Beispiel MDRfragt-Mitglied Anja (30) aus Dresden, die einen Kommentar geschrieben hat, der zur Meinung vieler Teilnehmenden passt: "Lehrkräfte im Staatsdienst – verbeamtet oder nicht – verdienen verdammt gut und sollten dafür auch etwas leisten. Es muss kein Unterricht stattfinden, wie es der Lehrplan vorsieht, aber man kann in solchen Stunden an sozialen Themen arbeiten." Der Verdienst und die finanzielle Sicherheit werden oft als Argument genannt, warum Lehrkräfte gerade in Zeiten fehlender Kolleginnen und Kollegen mehr Unterrichtsstunden geben könnten.

In schwierigen Zeiten müssen Lehrkräfte auch die Komfortzone verlassen. MDRfragt-Mitglied und Lehrerin Nicole (43) aus Sachsen

Und auch Lehrkräfte finden es durchaus angemessen, wenn sie mehr Unterricht geben. Ein Beispiel ist Nicole (43) aus dem Landkreis Meißen, meint aber, im Gegenzug könnten Lehrkräfte an anderer Stelle entlastet werden: "In schwierigen Zeiten müssen Lehrkräfte auch die Komfortzone verlassen. Allerdings hat der Staat dafür gesorgt, dass Lehrkräfte übermäßig mit anderen Dingen belastet sind als zu unterrichten. Lehrer sollten das tun, wofür sie qualifiziert sind. Der ganze Kram drumherum kann auch von geringer qualifizierten Personen erledigt werden."