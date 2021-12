MDRfragt - das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland Neue Befragung: Weihnacht mit Einschränkungen & Impfpflicht - kriegen wir Corona so in den Griff?

Bund und Länder haben neue Corona-Maßnahmen beschlossen, um die grassierende vierte Welle zu stoppen. So dürfen etwa nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kinos und einen Großteil der Läden. Auch soll im Februar die Impfpflicht für alle kommen. Was halten Sie von den Beschlüssen? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft - so wie bereits mehr als 49.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!