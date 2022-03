MDRfragt Neue Befragung: Familie, Job, Glaube - Was gibt Ihnen in Krisenzeiten Halt?

Bis vor Kurzem hatten sich sicherlich viele auf einen sorgenfreien Frühling gefreut. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie schien endlich ein Ende in Sicht. Doch dann kam der russische Angriff auf die Ukraine, Sorgen und Unsicherheit bestimmen nun die Gedanken und Gespräche vieler Menschen. Und auch die Corona-Zahlen steigen wieder, die Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie nie. Wir wollen deshalb wissen: Woraus schöpfen Sie Kraft in dieser schwierigen Zeit? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 60.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!