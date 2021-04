Bis Montag, den 19.04., 9 Uhr, können Sie an der Befragung teilnehmen. Bereits registrierte Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung, die Sie einfach nur öffnen müssen, um abzustimmen. Sie sind noch kein Mitglied? Dann können Sie sich hier gern anmelden und mitmachen. Die Ergebnisse gibt es ab Mittwoch (21.04.) in den Programmen des MDR sowie online unter mdrfragt.de. Außerdem werden die Ergebnisse am 1. Mai in ein MDR extra zum Tag der Arbeit einfließen.