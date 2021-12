Nachdem das letzte Weihnachten unter Lockdown-Bedingungen stattfand, hatten viele gehofft, in diesem Jahr ein normaleres Fest zu feien. Doch die sehr hohen Infektionszahlen lassen das nicht zu: Auch in diesem Jahr gelten über die Weihnachtsfeiertage Corona-Beschränkungen. Was macht das mit Ihnen? Teilen Sie uns Ihre derzeitige Stimmung mit in unserem Meinungsbarometer MDRfragt.