Neue Befragung: Ist Karl Mays Winnetou heute noch zeitgemäß?

Vor 180 Jahren wurde Karl May im sächsischen Hohenstein-Ernstthal geboren. Mit seinen Büchern rund um die Helden Winnetou und Old Shatterhand sind Generationen von Kindern groß geworden und auf Freilichtbühnen werden die Geschichten jeden Sommer aufs Neue lebendig. Aber ist Karl May, sind seine Abenteuergeschichten heute eigentlich noch zeitgemäß? Machen Sie mit und werden Sie Teil der MDRfragt-Gemeinschaft – so wie bereits mehr als 59.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!