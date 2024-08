MDRfragt Mehr Bemühungen gegen Rechtsextremismus gewünscht

Stefan (40) aus dem Vogtlandkreis meint: "Irgendwie haben wir in den letzten 34 Jahren den Gemeinschaftssinn in Teilen aufgegeben und uns dem Egoismus gewidmet." Aus seiner Sicht ergeben sich aus egoistischen Denkmustern viele Schwierigkeiten, etwa der Gedanke: "Alle sollen so leben, wie ich das will, sonst fühle ich mich fremd." Für Stefan ergibt sich daraus: "Das feuert den Rechtsextremismus an."