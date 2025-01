In den Vereinigten Staaten droht der beliebten Video-App TikTok nach Ablauf einer wichtigen Frist aktuell ein Verbot. Wenn es nach der MDRfragt-Gemeinschaft ginge, sollte auch die Europäische Union darüber nachdenken, das soziale Netzwerk zu verbannen.



Konkret gab in einem aktuellen Stimmungsbild fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) an, eher für ein TikTok-Verbot in Europa zu sein. Allerdings ist der Anteil der Gegnerinnen und Gegner nur geringfügig kleiner (41 Prozent).