Ina (41) aus dem Landkreis Leipzig begründet ihre Ablehnung der Streich-Idee so: "Arbeitnehmern jetzt auch noch Feiertage zu streichen, halte ich für das völlig falsche Signal. Das ist für die Arbeitsmoral keinesfalls förderlich. Zumal Feiertage ja auch kulturell gewachsen sind. Das wäre ja schon komisch, das auf einmal anders zu bewerten." Christa (63) aus dem Landkreis Görlitz findet: "Die Wirtschaft krankt nicht an den Feiertagen – sonst müsste in Bayern die Produktivität am geringsten sein –, sondern an vielen Managementfehlern. Die Globalisierung bringt Herausforderungen, die die deutschen großen Unternehmen verpasst haben."

Ingo (55) aus dem Salzlandkreis dagegen blickt etwas anders auf den Streichvorschlag: "Ich bin in der Kulturbranche tätig und arbeite grundsätzlich an den Feiertagen. Sicherlich könnten die weltlichen und ländereigenen Feiertage gestrichen werden." In den Kommentaren wurden Buß- und Bettag (der in Sachsen ein Feiertag ist), der Ostermontag und auch der Tag der Arbeit selbst vergleichsweise häufig als mögliche Streichkandidaten benannt. In vielen Kommentaren verweisen Befragte zudem darauf, dass es je nach Bundesland aktuell unterschiedlich viele Feiertage gibt. Wer in katholisch geprägten Gemeinden in Bayern lebt, hat 13 Feiertage im Jahr, Arbeitstätige in der Stadt Augsburg sogar 14. In Brandenburg, Berlin und Hessen beispielsweise sind insgesamt nur 10 Feiertage arbeitsfrei. Das sollte erst einmal vereinheitlicht werden, fordern viele in ihren Kommentaren. In der Befragung wünschen sich ganz konkret insgesamt acht von zehn Befragten (81 Prozent) eine Vereinheitlichung der Zahl der Feiertage.