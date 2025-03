Die Gruppe der Frauen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert, dass mindestens die Hälfte der Ämter der Union im Bundestag und in der künftigen Bundesregierung mit Frauen besetzt werden. Die Vorsitzende der Gruppe, Mechthild Heil, sagte MDR AKTUELL, inzwischen habe sie zu dieser Forderung bereits drei Gespräche mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz geführt. Außerdem stehe noch ein Gespräch mit dem parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) an.



Im neuen Bundestag wird der Frauenanteil in der Union niedriger sein, als im alten. Waren es zuvor noch 26 Prozent, so sind es jetzt nur noch 23 Prozent.