Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) wird die Situation verschärft durch unnötige Bürokratie bei der Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke. "Ein individuell hergestellter Fiebersaft in der Apotheke kostet natürlich mehr und die Krankenkassen erstatten das nicht, wenn es nicht auf dem Rezept verordnet steht. Der Arzt kann aber nicht wissen, dass es in der Apotheke keinen Fiebersaft geben wird", sagte Gabriele Regina Overwiening der Deutschen Presse-Agentur (dpa).