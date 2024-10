Der Apotheker betont, dass die Packungsgrößen bereits häufig dem entsprechen, was der Patient tatsächlich braucht: "Grundsätzlich ist es so, dass wir schon einen großen Schritt in diese Richtung gemacht haben, in dem es therapiekonforme Packungsgrößen gibt." So gebe es zum Beispiel Antibiotikaverpackungen mit 5, 10, 14, 20 und mit 30 Tabletten. Daher könne man auf die gängigen Ansprüche, die die ärztliche Therapie braucht, gut reagieren, erklärt Arnold.