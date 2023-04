Die Zahl der Rentner, die später als regulär vorgesehen in den Ruhestand gehen, steigt nach Daten der Deutschen Rentenversicherung seit Jahren stetig an. Wie Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland melden, sammelten im Jahr 2017 insgesamt 4.720 Menschen Rentenzuschläge an, weil sie den Renteneintritt nach hinten verschoben. 2018 waren es demnach 5.902, 2019 schon 6.756 Menschen und in den Jahren 2020 und 2021 jeweils mehr als 7.500 Beitragszahler. Für das vergangene Jahr gibt es noch keine Daten.