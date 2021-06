Rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland halten Rechtsextremismus aktuell für eine große Bedrohung. Das geht aus der neuen "Mitte-Studie 2020/2021" der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam mit der Uni Bielefeld hervor. Insgesamt stünden für 88 Prozent der Befragten Würde und Gleichheit aller in der Demokratie an erster Stelle. Für die Erhebung waren im Januar und Februar dieses Jahres 1.750 Menschen im gesamten Bundesgebiet befragt worden. Die repräsentative Studie umfasst 400 Seiten.