Bis in die 2000er-Jahre wurden die Umfragen meist per Festnetztelefon durchgeführt, inzwischen auch über Mobilfunkanschlüsse und zunehmend online sowie in sozialen Netzwerken. Daneben gibt es auch weiter persönliche Befragungen/Interviews (face-to-face), die aber aufwendiger und teurer sind. Grundsätzlich gilt: Die Repräsentativität von Umfragen hängt maßgeblich vom Auswahlverfahren ab und erst in zweiter Linie von der Anzahl an Befragten. Gerade reine Online-Umfragen stehen in der Kritik, in Hamburg läuft dazu ein Gerichtsverfahren.