Taliban-Machtübernahme in Afghanistan Maas: Wir haben uns verschätzt

Hauptinhalt

Deutschland will nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan 10.000 Menschen in Sicherheit bringen. Bundeskanzlerin Merkel erwartet jedoch noch mehr Flüchtlinge. Kritik übte die Kanzlerin am Abzug der USA. Bundesaußenminister Heiko Maas räumte derweil Fehler in der Einschätzung der Situation in Afghanistan ein.