Zum Ende ihrer Amtszeit hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Versäumnisse in der Klimaschutz-Politik eingeräumt. Bei der Sommerpressekonferenz in Berlin sagte sie, in Deutschland sei zwar einiges erreicht worden, wie der steigende Anteil erneuerbarer Energien und die CO2-Reduktion. Gemessen an dem Ziel, den weltweiten Klimaanstieg auf zwei Grad zu begrenzen, sei während ihrer Kanzlerschaft jedoch "nicht ausreichend viel passiert". Dabei betonte sie ihren persönlichen Einsatz für den Kampf gegen die Erderwärmung.