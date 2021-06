Aus Sicht der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer gibt es bei der Wirtschaftsentwicklung in Ostdeutschland weiterhin Nachholbedarf. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke sagte nach einer gemeinsamen Videoschalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die wirtschaftliche und soziale Basis in Ostdeutschland habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Es bleibe aber zu konstatieren, dass es weiterhin Nachholbedarf in den unterschiedlichen Bereichen gibt, so der SPD-Politiker, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Länder ist.