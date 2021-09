Wie Angela Merkel die CDU verändert hat

Auch wenn Angela Merkel in ihrem direkten Umfeld vielen Frauen vertraut hat, ist sie nie als große Frauen-Förderin aufgefallen. Der Versuch, Annegret Kramp-Karrenbauer als ihre Nachfolgerin zu installieren, ist krachend gescheitert. Auch weil Kramp-Karrenbauer nicht vehement die ganze Macht, also Partei und Kanzleramt, für sich beansprucht hat. Die Saarländerin war – anders als Merkel – zu zaghaft. Merkel hatte Ende 1999 als CDU-Generalsekretärin ihre Partei per Zeitungsartikel aufgefordert, sich von Helmut Kohl zu distanzieren, der die Partei in der CDU-Spendenaffäre schwer beschädigt hatte.