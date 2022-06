Eine Entschuldigung für ihre Russland-Politik lehnte Merkel ab. Diplomatie sei ja nicht deshalb falsch gewesen, wenn sie nicht gelinge. Sie sehe nicht, dass sie sagen müsse, dass ihr Kurs falsch gewesen sei. "Also ich sehe nicht, dass ich da jetzt sagen müsste: Das war falsch, und werde deshalb auch mich nicht entschuldigen." Auch dass sie sich 2008 gegen eine Nato-Osterweiterung um die Ukraine und Georgien gewandt habe, verteidigte die Altkanzlerin. Hätte die Nato den beiden Ländern damals eine Beitrittsperspektive gegeben, hätte Putin schon damals einen "Riesenschaden in der Ukraine anrichten können".

Merkel äußerte sich seit dem Ende ihrer 16-jährigen Amtszeit im Dezember zum ersten Mal ausführlich in der Öffentlichkeit. Bei der Veranstaltung "Was also ist mein Land?" befragte sie der "Spiegel"-Autor und Schriftsteller Alexander Osang. Zum Ukraine-Krieg hat sich Merkel bisher zweimal geäußert. Am Tag nach dem russischen Einmarsch verurteilte sie diesen "auf das Schärfste" und sprach von einer "tiefgreifenden Zäsur". Vergangene Woche nannte sie den russischen Angriffskrieg bei einer DGB-Veranstaltung "barbarisch".