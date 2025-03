Sondierung Merz setzt auf rasche Einigung mit SPD über Finanzen

03. März 2025, 20:39 Uhr

Die EU will bei einem Gipfeltreffen am Donnerstag auf den Eklat zwischen den USA und der Ukraine reagieren. Bis dann wollen Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen erste Pflöcke einrammen. CDU-Chef Friedrich Merz möchte sich auf neue Milliarden für die Verteidigung verständigen. Im Gespräch sind zwei getrennte Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur.