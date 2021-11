Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will für den CDU-Parteivorsitz kandidieren. Das hat der Vorsitzende von Merz' Kreisverband Hochsauerland, Matthias Kerkhoff, bestätigt. Merz werde am Montagabend bei einer CDU-Kreisvorstandssitzung sprechen und die Bewerbung begründen. Seine Nominierung durch den Kreisverband gilt dann als Formsache.

Merz nimmt damit bereits zum dritten Mal Anlauf auf den Bundesvorsitz. Seine Konkurrenten sind diesmal nach bisherigem Stand Kanzleramtschef Helge Braun und der frühere Bundesumweltminister Nobert Röttgen. Beide gaben am Freitag ihre Kandidaturen für den CDU-Vorsitz bekannt.



Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch. Im Dezember will die CDU erstmals überhaupt ihre Mitglieder befragen, wer die Partei künftig führen soll.