Bildrechte: Collage: picture alliance/dpa / MDR/Tanja Schnitzler

Unter der Lupe – die politische Kolumne Ein Flirt, der keiner ist

Hauptinhalt

10. Februar 2024, 05:00 Uhr

Ist es taktische Raffinesse, ein Warmlaufen für die Kanzlerkandidatur oder einfach nur ungeschickt? Friedrich Merz will eine Zusammenarbeit mit den Grünen nicht ausschließen. Das teilt er in einem Brief an die Parteibasis mit. Dort ist die Verwunderung groß, hatte der Unionschef doch erst ein halbes Jahr zuvor die Grünen zum Hauptgegner seiner Partei erklärt. Die Bewertung des Briefs wird zur Gretchenfrage in der Union: Wie hältst du's mit den Grünen? Dabei liegt die Antwort doch auf der Hand.