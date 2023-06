Im ARD-Deutschlandtrend von letzter Woche lag die AfD zuletzt mit 18 Prozent gleichauf mit der SPD. Bundesweit unterscheiden sich jedoch die Umfragewerte – in den ostdeutschen Ländern würden vielerorts die meisten Menschen bei der AfD ihr Kreuz machen, wenn aktuell der Bundestag gewählt würde. In Brandenburg, Thüringen und Sachsen stehen im kommenden Jahr zudem Landtagswahlen an. Da der AfD nach Merz' Bekräftigung wohl weiter potenzielle Koalitionspartner fehlen werden, dürfte die Mehrheitsfindung in diesen Ländern nicht eben einfacher werden.