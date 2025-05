Aussagen im Vorfeld lassen erwarten, dass Merz die Menschen in Deutschland zu Anstrengungen aufrufen wird, um das Land wettbewerbsfähiger zu machen. Auf dem CDU-Wirtschaftstag sagte Merz am Dienstagabend: "Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten." Mit einer Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance könne der Wohlstand dieses Landes nicht erhalten werden.



Merz verwies darauf, dass die Verankerung der 40-Stunden-Arbeitswoche im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart sei. Das müsse nun "ziemlich bald" umgesetzt werden. Er nannte auch die Senkung der Energiepreise und den Abbau der Bürokratie als besonders dringliche Bereiche der Regierungsarbeit.