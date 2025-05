Mehr Begrenzung und Rückführung

Frühstart-Rente und 15 Euro Mindestlohn

Haushaltsdisziplin trotz 500-Milliarden-Schuldenpaket

Bundeswehr als stärkste Armee Europas

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung den geplanten harten Kurs gegen die unkontrollierte Einreise von Migranten verteidigt. Man müsse anerkennen, dass die "in weiten Teilen ungesteuerte Migration" die Gesellschaft in den vergangenen Jahren überfordert habe, sagte der CDU-Chef im Bundestag. "Wir haben zu viel ungesteuerte Einwanderung zugelassen und zu viel gering qualifizierte Migration in unseren Arbeitsmarkt und vor allem in unsere sozialen Sicherungssysteme ermöglicht."

Mehr Begrenzung und Rückführung

Merz kündigte an, die schwarz-rote Regierung werde Migration ordnen, "mit mehr Begrenzung, mehr Zurückweisungen, mehr Steuerung, mehr Rückführungen". Der Kanzler betonte, dass es sich dabei um "keinen nationalen Alleingang" handle und man sich dabei im "Einklang mit europäischen Recht" verhalte. Zugleich versprach Merz, seine Regierung werde Integration "ermöglichen, aber auch einfordern". Priorität sei, dass die Menschen, die in Deutschland bleiben, "schnellstmöglich in Arbeit kommen".

Frühstart-Rente und 15 Euro Mindestlohn

Beim Thema Rente versicherte Merz, das Rentenniveau bis 2031 auf 48 Prozent des Durchschnittsverdienstes absichern zu wollen. Zugleich betonte er, die Bundesregierung wolle schon sehr bald eine sogenannte Frühstart-Rente auf den Weg bringen. Danach solle jeder ab dem Alter von sechs Jahren schon frühzeitig für sein Alter vorsorgen und Verantwortung übernehmen. Den Vorschlag von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD), Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, ließ Merz unkommentiert.

Dafür stellte Merz eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro im kommenden Jahr in Aussicht. Man habe in der Koalition vereinbart, an der unabhängigen Mindestlohnkommission festzuhalten. Einen Mindestlohn von 15 Euro halte er angesichts der Tarifentwicklung für erreichbar - gesetzlich festgeschrieben werden solle er jedoch nicht.

Haushaltsdisziplin trotz Mega-Schulden