Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Jena zeigte sich Scholz am Dienstag offen für eine Zusammenarbeit mit dem Unionsfraktionschef beim Thema Migration. Es sei richtig, dass Merz bei der Reduzierung der irregulären Migration Zusammenarbeit anbiete, sagte der Bundeskanzler. Regierung und Opposition seien immer gut beraten, zusammenzuarbeiten. "Wir werden jedenfalls alles nutzen, damit wir immer mehr gute Regeln in Deutschland miteinander beschließen können", sagte der SPD-Politiker.