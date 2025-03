Faktencheck Hat Merz mit dem Sondervermögen die Wähler getäuscht?

An Erinnerungsvermögen dürfte es Friedrich Merz nicht gemangelt haben, sagt Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler der "Blätter für deutsche und internationale Politik": "Eines steht fest: Friedrich Merz hat im Wahlkampf dezidiert anderes behauptet als das, was er jetzt durchsetzt. Das ist ein Problem, das ist nicht etwas, was das Vertrauen in die Demokratie stärkt. Auch wenn er zeitweilig angedeutet hat, man könne eine Reform der Schuldenbremse andenken, war doch im Wahlkampf immer die Rede, dass gerade das, was die Grünen vorgeschlagen haben, indiskutabel sei. Jetzt wird aber Erhebliches von dem, was die Grünen gefordert haben, durchgesetzt."