Meseberg Zufriedenheit nach Abschluss der Kabinettsklausur

Scholz verwies nach Abschluss des zweitägigen Treffens unter anderem auf ein benötiges höheres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Bis 2030 müssten pro Tag vier bis fünf neue Windräder aufgestellt werden und täglich umgerechnet mehr als 40 Fußballfelder voller Solaranlagen. Nötig seien zudem Investitionen in Wasserstoffwirtschaft und Elektromobilität.

Schloss Meseberg in Brandenburg am Montagmorgen Bildrechte: dpa

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es zwischen den Koalitionspartnern teils heftigen Streit bei verschiedenen Themen gegeben, etwa beim Ausbau von Autobahnen, dem geplanten Aus für den Verbrennungsmotor, einem Verbot neuer Öl- und Gasheizungen oder bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung.



Die Klausur der Ampel-Koalition hatte am Sonntag begonnen und ging am Montagmittag zu Ende.