Bildrechte: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Sicherheit Länder planen mehr Polizeikontrollen auf Weihnachtsmärkten

02. November 2024, 15:56 Uhr

Mehr Polizei soll in den Ländern auf Weihnachtsmärkten das kürzlich in Kraft getretene ausgeweitete Messerverbot durchsetzen. Auch in Mitteldeutschland ist dafür mehr Polizeipräsenz geplant. Mancherorts sollen auch Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt werden.