Bayern Drei Schwerverletzte bei Messerattacke in ICE

Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Regensburg wurde nach der Attacke gesperrt. Bildrechte: dpa

Der Zug wurde im Bahnhof der Gemeinde Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz abgestellt und geräumt. Die Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Regensburg wurde gesperrt. ICE-Züge wurden umgeleitet und verspäteten sich.



Nach Angaben eines Rotkreuz-Sprechers wurden etwa 200 bis 300 aus dem Zug in Sicherheit gebrachte Fahrgäste in einem Saal in der Nähe des Bahnhofs Seubersdorf betreut. 110 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes seien vor Ort, darunter auch Kriseninterventionsteams zur Betreuung geschockter Menschen.