Andreas Roßkopf ist bei der Gewerkschaft der Polizei, kurz GdP, verantwortlich für die Belange der Bundespolizei: "Die Idee an sich halten wir natürlich für gut und wichtig. Allerdings muss man dazu wissen, dass wir schon jetzt ein Führungsverbot für gewisse Messerarten, nämlich ab zwölf Zentimeter, haben. Und das zweite ist, wie man ein generelles Waffenverbot kontrollieren möchte." Die Bundespolizei habe dafür kaum Kapazitäten, betont Roßkopf und rechnet vor: 5.400 Haltestellen, zwei Milliarden Reisende im letzten Jahr und dazu ein zusätzlicher Personalbedarf von etwa 3.500 Beamten, um die empfohlenen Dreier-Streifen an Bahnhöfen aufstellen zu können. "Wir legen vielmehr Wert darauf, die Züge grundsätzlich mit Kameras zu überwachen. Denn aus den wenigen Zügen, die kameraüberwacht sind, wissen wir, dass es eine große Hemmschwelle gibt, da Menschen wissen, dass diese Züge überwacht werden. Wir legen großen Wert darauf, dass wir die Bahnhöfe an sich heller gestalten, dass wir weg von solchen Angsträumen kommen."

Tatsächlich hat sich nach Medienanalysen die Zahl der Messerattacken in Zügen von 2021 auf 2022 verdoppelt. 82 solcher Angriffe habe die Polizei im vergangenen Jahr registriert, heißt es in einem Bericht der "Bild am Sonntag". Trotzdem: Der Nahverkehr sei sehr sicher, betont Detlef Neuss vom Fahrgastverband Pro Bahn. Zumal auch in den Beförderungsbedingungen stehe, dass man keine gefährlichen Gegenstände mit sich führen dürfe.



"Wir haben da erhebliche Zweifel, ob diese Maßnahme tatsächlich die Sicherheit der Fahrgäste erhöht. Stichprobenartige Kontrollen liegen dann bei den Fahrgästen eher im Promillebereich. Und wenn man das konsequent, massiv durchführen würde, würde man den Bahnverkehr behindern. Und eigentlich ist das eine kosmetische Maßnahme und deswegen sind wir davon nicht so begeistert."



Viele Fragen seien außerdem offen: Geht es auch um Taschenmesser oder Pilzmesser? Sinnvoller sind laut GdP intelligente Kameras, die bei bestimmten Verhaltensweisen Alarm schlagen. Ein entsprechendes Pilotprojekt gibt es in Mannheim.