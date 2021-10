Der langjährige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen zieht sich aus der Führungsriege seiner Partei zurück. In einem Rundschreiben an die Mitglieder der AfD kündigte er an, bei der Neuwahl des Parteivorstandes im Dezember nicht mehr für den Spitzenposten zu kandidieren. Genaue Gründe für seinen Rückzug nannte Meuthen nicht. Er erklärte zugleich, er wolle seine politische Arbeit fortsetzen.