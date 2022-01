Seinen Verzicht auf eine Neuwahl als Parteivorsitzender hatte er zwar schon lange erklärt, aber mit seinem Austritt kapituliert er nun endgültig vor dem sogenannten "Flügel" und den Rechtsradikalen in seiner Partei . Lange war Meuthen mit dem Strom geschwommen, hatte sich mit drastischen Formulierungen, wie er wolle "weg vom links-rot-grün verseuchten 68er-Deutschland", bei seiner Bewerbungsrede als Parteichef 2016 in die Herzen des Flügels geredet und war artig bei Höckes Hochamt, dem "Kyffhäusertreffen", erschienen. Er hatte mitgeholfen, seine Vorgängerin Frauke Petry aus dem Amt und auch der Partei zu drängen.

Außerdem musste der angeblich Wirtschaftsliberale Jörg Meuthen schon lange erkannt haben, dass mit Höcke und dem "Flügel" keine Koalitionen mit der Union zustandekommen. Nicht mal in Ostdeutschland, wo die AfD mittlerweile zur zweit- oder drittstärksten Kraft in den Landtagen geworden ist. Selbst taktische Manöver, wie die Wahl vom FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen erwiesen sich als Pyrrhussieg. Dem kurzfristigen Erfolg beim eigenen Publikum folgte das böse Erwachen, weil die CDU-Spitze dann die Mauer nach Rechtsaußen nur noch höher mauerte. Vielmehr musste Meuthen bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt zur Kenntnis nehmen, dass selbst eine konservative Landes-CDU mit einer klaren Abgrenzung zur AfD Wahlen sehr deutlich gewinnen kann.