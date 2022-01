Gelegenheiten für Jörg Meuthen, die ideologische Ausrichtung des sogenannten Flügels und seiner Akteure zu erkennen, gab es viele: Nicht nur die berüchtigte Dresdner Rede von Björn Höcke im Januar 2017, bei der der Thüringer AfD-Chef eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert und von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" gesprochen hatte – Höcke meinte damit das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialistischen Regimes. Unzählige Medienberichte enthüllten und analysierten die zahlreichen Bezüge von AfD-Mitgliedern ins rechtsextreme Milieu. Vom Kommunalpolitiker bis in die Landesvorstände und Parlamente wurde regelmäßig über Vorgeschichten in rechtsextremistischen Organisationen und über extrem rechte Aussagen berichtet. Und auch Aussagen von Jörg Meuthen selbst sorgten für Kritik, er habe sich in seiner Sprache und seinen Positionen den Radikalen in der Partei angenähert.

Doch an diesem Punkt schieden sich die Geister in der AfD. Es kam zum teils erbittert geführten Kampf um die strategische Ausrichtung der Partei und um die Frage, wer das Sagen hat. Meuthen verlor zunehmend an Rückhalt, fiel vor allem in weiten Teilen der Ost-AfD und dem Flügel-Lager in Ungnade. Zum Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt 2021 wurde der Co-Parteichef schon nicht mehr eingeladen.