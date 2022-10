Alfred Mucha, Abteilungsleiter der Wohnungsnothilfe der Diakonie Chemnitz, sieht bei Vermietern ein großes Interesse, Mietverträge fortzuführen und Räumungskosten zu vermeiden. Auch deshalb, weil Vermieter diese erst einmal selbst tragen müssten. In Kommunen und Gemeinden, in denen der Wohnungsmarkt sehr angespannt sei und eine Neuvermietung auch einen höheren Mietzins ermögliche, würde die Möglichkeit der Kündigung möglicherweise häufiger und konsequenter genutzt, so Mucha.