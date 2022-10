Bundesweit am höchsten war demnach der Preisanstieg mit 13 Prozent im niedersächsischen Salzgitter. Im mecklenburg-vorpommerschen Rostock stiegen die Nettokaltmieten zwischen dem 1. Halbjahr 2021 und dem 1. Halbjahr 2022 um zwölf Prozent. Auf Platz 3 lag Bottrop in Nordrhein-Westfalen mit einer Steigerungsrate von zehn Prozent. In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel stiegen die Mieten um neun, in Leverkusen und Leipzig um jeweils acht und in Bremen um sieben Prozent.



Die Werte gehen auf Berechnungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zurück. Das BBSR wertete dafür Inserate aus Immobilienportalen und Zeitungen aus.