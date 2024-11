Siebenkotten sagte: "Dieses Instrument auslaufen zu lassen, ohne zeitgleich ausreichend bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können, wäre in höchstem Maße unvernünftig." Nach Angaben des Deutschen Mieterbunds gilt die Mietpreisbremse aktuell in 13 von 16 Bundesländern und in insgesamt 410 Gemeinden. Nur im Saarland, in Sachsen-Anhalt und in Schleswig-Holstein kommt die Verordnung derzeit nicht zum Tragen.