Deutschland solle ein einwanderungsfreundliches Land bleiben. So heißt es in dem gemeinsamen Sondierungspapier von Union und SPD. Gleichzeitig solle die irreguläre Migration zurückgedrängt werden. Wie, das fasst CDU-Chef Friedrich Merz knapp so zusammen: "Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen."