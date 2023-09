Die Forderung nach einer Aufnahme-Obergrenze hatte auch CDU-Chef Friedrich Merz schon erhoben. Kretschmer begründet sie nun auch so: "Der Zustand, so wie wir ihn jetzt haben, ist ja nicht länger zu halten. Wir haben keine Wohnungen, wir haben keine Deutsch- und Integrationskurse." Die Menschen warteten über ein Jahr auf diese Kurse und es gebe Schulen und Kindergärten mit "50 bis 60 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund" in manchen Klassen. Da sei "vollkommen klar, dass es so nicht geht".